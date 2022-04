Motorista de app é morto com tiro na cabeça em Rio Branco; ele ‘pressentiu’ e enviou localização para namorada

O motociclista Auderlan da Silva de Lima, de 31 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na noite deste domingo (24), no Ramal do Macarrão, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Auderlan é motorista de aplicativo e trabalhava com sua motocicleta modelo Titan de cor cinza e placa QLW-8387. Ele estava indo deixar um passageiro no Ramal do Marcarão e mandou a própria localização para a namorada. Pressentindo que algo acontecesse, o motociclista pediu que ela acionasse a Polícia Militar. A mulher rapidamente chamou uma guarnição do 2° Batalhão, que começou a rastrear onde estaria Auderlan.

O localizador levou a PM até onde Auderlan estava, mas quando os policiais chegaram, já avistaram o profissional caído no meio do ramal com um tiro na cabeça, já sem vida. Nenhum suspeito foi encontrado no local e a vítima não teve os pertences roubados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, que só atestou morte ao motociclista.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo de Auderlan foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

A motivação é desconhecida pela polícia. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).