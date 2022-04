Mototaxista é preso suspeito de dar tapa em mulher enquanto pilotava moto; veja vídeo

Um homem foi preso, nesta terça-feira (5), suspeito de ser o mototaxista flagrado dando um tapa na região dos glúteos de uma mulher que caminhava na Rua Esmeralda, no Bairro Ellery, em Fortaleza, no dia 21 de março. O assédio foi registrado por uma câmera de segurança.

A investigação da Polícia Civil conseguiu localizar o homem, que tem 43 anos, no ponto de mototáxi que costumava ficar na Praça do Ferreira, no Centro da cidade. A prisão foi feita pela Delegacia de Defesa da Mulher.