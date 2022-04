Mulheres são flagradas tentando entrar com drogas e celulares nas partes íntimas no presídio de Sena

Policiais penais que atuam no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, apreenderam nos últimos dias uma farta quantidade de materiais ilícitos endereçados aos reeducandos. Os flagrantes, dessa vez, ocorreram na entrada da unidade durante a revista corporal.

Algumas mulheres, na tentativa de driblar a fiscalização, estavam escondendo drogas e aparelhos celulares em suas partes íntimas. “Somente de entorpecentes foram apreendidos 278 gramas, além de aparelhos celulares. Isso demonstra a eficácia da fiscalização feita pelos policiais penais”, comentou Francisco de Assis, diretor do presídio.

Na entrada do presídio é feita a revista corporal com a utilização do detector de metal e do raio x. “Nessa empreitada, foi possível evitar a entrada dos materiais após a detecção feita pelo raio x”, acrescentou. Somente neste ano, de acordo com dados da unidade, 41 aparelhos celulares já foram apreendidos no presídio de Sena.

Fotos: cedidas