Município de Sena Madureira anuncia 155 vagas em novo Processo Seletivo

No estado do Acre, a Prefeitura de Sena Madureira, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo com o objetivo de preencher 155 vagas por tempo determinado para Professores de Licenciatura Plena com nível superior.

Segundo o Edital, há oportunidade para os cargos de: Professor de Creche (14); Professor da Educação Infantil – Pré-Escola (14); Professor do Ensino Fundamental – 1.º ao 5.º ano (50); Professor da Educação Infantil Pré-Escola – Zona Rural (6); Professor do Ensino Fundamental I – 1.º ao 5.º ano – Zona Rural (41); Professor do Ensino Fundamental II – 6.º ao 9.º ano – Zona Rural (30).

Caso contratados, os profissionais deverão realizar suas funções em jornadas de 25 horas-aula, referente a remuneração máxima atingida de R$1.579,66.

Para participar

Os interessados podem se inscrever exclusivamente por meio eletrônico, no período de 11 de abril de 2022 a 13 de abril de 2022, no site da Fundape, respeitando o horário de Rio Branco- AC.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante prova objetiva de múltipla escolha, no período previsto de 01 de maio de 2022. Com duração de três horas, a prova abordará as disciplinas de: Português; Matemática; Conhecimentos Gerais/Atualidades; Legislação; e Conhecimentos Específicos.

Vigência

O prazo de validade do Processo Seletivo será de oito meses, correspondentes aos meses de maio a dezembro de 2022, prorrogável, a critério da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, por período necessário ao cumprimento do ano letivo.

Links