Invicto e líder isolado do hexagonal final do Campeonato Acreano 2022, o Humaitá retorna a campo neste sábado (9), às 16h, no estádio Arena da Floresta, para medir forças contra a Adesg, pela abertura da terceira rodada.

O confronto terá como árbitro Antônio Marivaldo, assistido por Roseane Amorim e Israel Sampaio. Francisco Lira será o quarto árbitro e Antônio Neuriclaudio será o analista de campo.

