Neymar mostra golaço e ironiza jornalista que o chamou de bêbado

Em seu instagram, Neymar postou o lance na partida contra o Lorient no final de semana, quando aplicou uma caneta no adversário e marcou o quinto gol do time de Paris. Na legenda, ironizou Riolo, com a legenda: “Tava ‘bebado” por isso deu certo… como dizem por aí”, disse. Veja a postagem do jogador:

Neymar foi decisivo na partida do PSG pelo Campeonato Francês, mas vem sendo muito cobrado na França após a dura eliminação na Champions League.