No AC, estudante desaparece após ser deixada em frente à escola para buscar livros

Familiares da estudante Ana Caroliny, de 16 anos, pedem ajuda da população de Rio Branco para encontrar a jovem que está desaparecida desde a última quarta-feira (13), após ser deixada em frente a Escola Estadual Barão do Rio Branco (CERBR), onde iria pegar os livros escolares para as aulas que iniciam nesta segunda-feira (18).

De acordo com a mãe, Maria José, a filha saiu de casa de calça jeans, blusa rosa e com uma mochila e foi deixada em frente à escola, combinada de encontrar com a mãe horas mais tarde, mas a jovem se dirigiu até a casa de uma colega, deixou a mochila e trocou a calça por uma bermuda. A última informação é que Ana foi vista pela última vez na noite de quarta-feira, quando saiu da casa da colega.

“A colega dela me ligou para avisar que a minha filha tinha ido até a casa dela, deixou a mochila e pediu uma bermuda para trocar. Então ela está por aí de bermuda e blusa rosa, tipo telada”, diz.

Maria José, que é enfermeira, havia pedido exoneração de um de seus contratos para ficar mais próxima da filha, possibilitando acompanhá-la durante a ida e volta da escola. “No dia que levamos ela na escola para pegar os livros, eu fui até o meu local de trabalho apresentar a nova coordenadora, pois eu havia pedido exoneração para ficar mais perto dela”, conta a mãe.

“Eu fui à polícia pedir ajuda para encontrar ela, pois não tenho nenhuma informação. Um conhecido fez uma busca por ela e juntou algumas informações, mas não temos certeza se ela realmente passou por aqueles bairros que disseram à ele”, disse.

De acordo com Maria José, essa é a terceira vez que a jovem sai de casa e não dá notícias. A última vez foi em meados de março, quando saiu para jogar bola com os amigos e não retornou por alguns dias.

Caso alguém tenha alguma informação acerca do paradeiro da jovem, basta entrar em contato com Maria José através do telefone (68) 99944-1756.