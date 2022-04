No Acre, ‘dinossauro’ é pré-candidato por partido cristão: “Por trás da fantasia existe uma pessoa séria”

O criador do Dino Acre, personagem conhecido por fazer aparições em pontos turísticos e shoppings em todo estado do Acre e também nos estados vizinhos, Moisés Santos, é pré-candidato à deputado estadual pelo partido Democracia Cristã e contou ao ContilNet, os planos que tem para o Dino Acre para os próximos meses.

“Pretendo fazer a campanha vestido de Dino sim, para chamar atenção do povo pelo voto de protesto. No momento as pessoas vão levar na brincadeira, mas por trás da fantasia existe eu, Moisés Santos, uma pessoa séria que vai lutar na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) a favor do povo”, diz.

Moisés fala que a escolha do partido Democracia Cristã envolve valores familiares e as tradições, crenças e valores cristãos. “Sempre buscou esses valores”, diz o criador do personagem sobre o partido. Além disso, Moisés disse que pretende focar nos jovens e no turismo do Acre.