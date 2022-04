Novo PCCR cria prêmios de valorização para diversos servidores; entenda anteprojeto de Adailton

Um anteprojeto apresentado pelo vereador Adailton Cruz (PSB-AC) dentro da reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) proposta pelo executivo municipal e aprovada pela Câmara Municipal criou para os servidores da Saúde de Rio Branco o Prêmio Anual de Valorização.

Serão beneficiados com as emendas destinadas os agentes de endemias, agentes comunitários de saúde, enfermeiros, médicos, equipes de laboratório e dos setores administrativos da Saúde.

“Depois de muita batalha, conseguimos aprovar o projeto. São 28 propostas de emendas inseridas que fortalecem o nosso trabalho e nos dão mais condições de ofertar melhores serviços à população”, disse o parlamentar que também é enfermeiro.

De acordo com Adailton, o plano de reformulação ficou razoável e deve trazer, em média, quase 35% de reposição em cima do salário base dos trabalhadores.

Outra conquista mediada por Cruz e que se apresentou como uma de suas sugestões tem a ver com o Prêmio Anual de Bonificação.

“É uma espécie de 14ª salário para os servidores que atingirem as metas, pactuadas pelos indicadores do Plano Municipal de Saúde. Se o profissional atinge 100%, recebe no ano seguinte, até março, 100% do salário base. Uma valorização importante”, continuou.

As conquistas foram comemoradas pelos servidores e sindicatos.

Como funciona o novo PCCR?

Os reajustes são variados para diversas categorias e vão de 12% até pouco mais de 20%. Um dos projetos tem a ver com a mudança do salário base que sai de R$ 960 para R$ 1.400.

“É maior salário mínimo registrado na grande parte das capitais do Brasil. Uma conquista para os servidores que estavam com seus salários defasados, baixos. Fizemos o possível diante das condições financeiras da prefeitura. Demonstramos um compromisso com os nossos colaboradores”, disse Bocalom.

Com o pagamento retroativo a janeiro de 2022, a prefeitura acredita que mais de R$ 30 milhões serão injetados na economia, nos próximos dias.

Os médicos também foram um dos mais beneficiados com a reformulação do PCCR. O salário base sai R$ 2,5 mil para pouco mais de R$ 9 mil, além de inúmeras vantagens como o reajuste do valor pago por plantões extras que podem chegar a custar R$ 2 mil por 12 horas trabalhadas.

“Nossos trabalhadores terão mais vontade e prazer de trabalhar. Com isso, irão ofertar um melhor atendimento à população”, acrescentou o prefeito.