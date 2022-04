O dia mais frio do ano até então? Sipam revela previsão do tempo para esta sexta; veja detalhes

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que o mês de abril começa com a presença da primeira friagem do ano no Acre.

A previsão para esta sexta-feira é de céu encoberto em todo o estado. No oeste acreano chove a qualquer hora do dia e podem ocorrer temporais.

Na capital e demais regiões do Acre o dia começa encoberto com chuva, mas ao longo do dia a nebulosidade e as condições de chuva diminuem com o avanço da frente fria para outras áreas da Amazônia.

Será o dia mais frio do ano até agora em todo o estado e o vento intenso da friagem ajudará a aumentar ainda mais a sensação de frio em todas as áreas.