OLX abre centenas de vagas de emprego no Brasil; oportunidades são para home office, confira!

Uma das plataformas de compra e vendas mais conhecida do Brasil está com centenas de vagas de emprego abertas. As opções são para trabalho nos escritórios e também em home-office. A empresa anunciou a abertura de 225 vagas de emprego nas mais diversas áreas de atuação.

A empresa em questão é a OLX. Setores como o de marketing, finanças, operações, estratégia, desenvolvedores, gerentes e vários outros na área de tecnologia da informação farão parte do processo seletivo. Veja mais. Trabalhe na OLX Das 225 vagas abertas pela OLX, 65 fazem parte dos setores corporativos de Marketing, Finanças, Gente, Operações e Estratégia. As oportunidades restantes estão abertas para o setor de tecnologia da informação. No departamento corporativo da OLX, há vagas para profissionais como analistas de marketing, executivos de conta, consultores comerciais, designers, entre outros. A empresa conta também com vagas abertas em seu banco de talentos exclusivo para candidatos negros. No setor de tecnologia da informação, as vagas de emprego home-office são para a contratação nos setores de Engenharia e Produto. Com isso, Desenvolvedores de todo o país podem concorrer ao processo seletivo, isso pois a empresa está priorizando o trabalho remoto.