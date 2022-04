Site nacional revela bastidores da primeira aparição de Boca Rosa após separação

Bastou um comentário um tanto quanto ácido de dona Aurimar Carneiro, mãe de Fred, numa rede social, para que a crise no casamento de Boca Rosa e o youtuber fosse escancarada. Uma viagem da nora para o Coachella a incomodou a ponto de sinalizar uma situação insustentável na família. Aurimar, sobretudo, ainda disse que “os milhões ajudam, mas não resolvem tudo nas nossas vidas”.

Do alerta da sogra até essa sexta (22/4), foram apenas quatro dias até a bomba sobre a separação explodir. Boca Rosa, que é Musa do Camarote Arpoador (parceiro do Metrópoles) e Fred, se pronunciaram em suas respectivas redes e pediram respeito ao momento delicado.

No Stories da rede social, Fred pontuou que a situação está sendo difícil para todos os familiares. “A decisão foi tomada há alguns dias, por nós dois, e obviamente está doendo demais na nossa família, mas o término foi decidido por ambas as partes e de maneira totalmente pacífica e consciente. Mesmo não estando mais juntos, eu e Bianca seguimos nos amando muito e sempre estaremos na vida um do outro”, escreveu.

Pais do pequeno Cris, que completará o primeiro ano de vida em julho, Bianca e Fred se conheceram em 2017. A relação, entretanto, passou por idas e vindas até o casal assumir o namoro publicamente, no início de setembro de 2020.

O alerta de dona Aurimar

“Nós não podemos vender nossa alma, nós temos que ganhar o reino de Deus, isso sim. Os milhões ajudam, mas não resolvem tudo nas nossas vidas. Sem Deus, não somos nada. Temos que lutar? Temos, mas com Deus na frente”.

O comentário, contudo, logo foi apagado, mas não passou sem ser notado nas redes sociais, gerando inúmeros comentários.

***Por Mateus Felipe, repórter na Sapucaí pela coluna Leo Dias