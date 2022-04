Pagodão do Cirão: “Um rouba, mas faz; e o outro rouba sem fazer”

Vamos dar PLAY no #PagodeDoCirão? Entre no clima, compartilhe com os amigos e participe dessa grande festa! #TáNaHoraDeVocêOlharProCiro

“Tá cansado dos mesmos de sempre, 😮‍💨

de seguir no mesmo giro? 🔂

Tá na hora de você olhar pro Ciro… 👀” pic.twitter.com/i9BzKhnwjq

— Ciro Gomes (@cirogomes) April 18, 2022