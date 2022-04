País tem 17 mil vagas em 157 concursos, com salários de até R$ 30 mil

O certame da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) tem o melhor salário do DF e preencherá 65 vagas, mais cadastro reserva, para profissionais de nível superior. O concurso, que visa prover o cargo de procurador do Distrito Federal, exige dos candidatos ensino superior em direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A data provável para aplicação da prova objetiva é 10 de julho de 2022.

A remuneração para os profissionais aprovados dentro do número de vagas e convocados para assumirem o cargo é de R$ 22.589,59. As inscrições estão abertas e vão até 19 de maio, somente via internet, pelo site do Cebraspe.