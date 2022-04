País tem 18 mil vagas em 171 concursos, com salários de até R$ 22 mil

O certame da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) preencherá 65 vagas, mais cadastro reserva, para profissionais de nível superior. O concurso, que visa prover o cargo de procurador do Distrito Federal, exige dos candidatos ensino superior em direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A data provável para aplicação da prova objetiva é 5 de junho de 2022.

A remuneração para os profissionais aprovados dentro do número de vagas e convocados para assumirem o cargo é de R$ 22.589,59. A nova data para o início do período de inscrições deverá ser publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

Secretaria de Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal divulga a abertura de inscrições para o certame que oferece 381 vagas e forma cadastro de reserva de aprovados. Há oportunidades para diferentes especialidades médicas, além de cirurgiões-dentistas e enfermeiros.

As inscrições serão feitas pelo site a partir de 25 de abril até 23 de maio. A aplicação da prova objetiva está prevista para 26 de junho de 2022. Os salários variam de R$ 3 mil a R$ 12,6 mil.

Os candidatos devem ter graduação em medicina, registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal e, no caso das especialidades médicas (exceto clínica, emergência e medicina do trabalho), residência médica na área pleiteada ou título de especialista reconhecido pela associação médica específica (AMB ou AMP).

Ministério da Agricultura

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento abriu concurso voltado para contratações temporárias de nível superior. No total, são oferecidas 360 vagas, mas apenas 60 se reverterão em contratações imediatas, uma vez que o restante do quantitativo será direcionado à formação de cadastro de reserva. A remuneração mensal é de R$ 8,3 mil para jornada semanal de 40h.

As oportunidades disponíveis são para profissionais de análise de dados, cientista de dados, especialista em big data, engenheiro de IA, arquiteto de soluções, analista de processos, analista de negócios, analista de segurança da informação e especialista de governança de dados. Poderão concorrer, é preciso ter graduação em informática/computação ou em qualquer área acrescida de pós-graduação em informática/computação.

As inscrições vão até 2 de maio, por meio do endereço eletrônico do IDIB. A taxa é de R$ 44, mas os candidatos hipossuficientes poderão solicitar a isenção desse pagamento.

Confira outras oportunidades:

Policial Civil de São Paulo

Nível superior

250 vagas

Inscrições até 24 de abril

Salário: R$ 10.382,48 (inicial)

Universidade Federal do Paraná

Níveis médio, técnico e superior

27 vagas

Inscrições até 2 de maio

Salário: até R$ 4.180,66

Tribunal de Justiça de Tocantins

Nível médio e superior

63 vagas

Inscrições até 2 de maio

Salário: de R$ 7.312,99 a R$ 12.243,37