País tem 19 mil vagas em 167 concursos, com salários de até R$ 24 mil

Há 167 concursos públicos com inscrições abertas no Brasil nesta segunda-feira (11/4). São 19.161 vagas para todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 24.589,99. As oportunidades são para preenchimento imediato e formação de cadastro reserva.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal está com inscrições abertas para o concurso Polícia Penal DF, que oferece 1.179 vagas para policiais efetivos. São 400 oportunidades para provimento imediato, e 779 para cadastro reserva de aprovados. As inscrições terminam nesta segunda-feira (11/4) e podem ser feitas pelo site da banca organizadora do certame, o Instituto AOCP. Será cobrada taxa única no valor de R$ 175. A primeira fase do certame, composta por prova objetiva, está prevista para 26 de junho. Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!