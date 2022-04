Palmeiras é o time mais caro das Américas e o 58º do mundo; veja lista

A boa fase que o Palmeiras passa no momento é um reflexo do elenco qualificado e do investimento feito na equipe. Um levantamento feito pela Transfermarkt mostra que o Verdão é o elenco mais caro das Américas.

O time comandado pelo técnico Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores, é o 58º grupo de jogadores mais valioso do planeta. A lista, como era de se esperar, é dominada por Europeus. A equipe brasileira está avaliada em 167,4 milhões de euros (R$ 858,8 milhões), menos do que 17 das 20 participantes da Premier League, que tem o time mais caro do mundo: o Manchester City, avaliado em 959,3 milhões de euros (R$ 4,9 bilhões). Confira o top 50 abaixo (de acordo com a Transfermarkt): 1 – Manchester City (ING): 959,3 milhões de euros

2 – Paris Saint-Germain (FRA): 903,5 milhões de euros

3 – Liverpool (ING): 900,5 milhões de euros

4 – Chelsea (ING): 852 milhões de euros

5 – Bayern de Munique (ALE): 804,5 milhões de euros

6 – Real Madrid (ESP): 756,5 milhões de euros

7 – Manchester United (ING): 713,3 milhões de euros

8 – Barcelona (ESP): 679 milhões de euros

9 – Atlético de Madri (ESP): 660,5 milhões de euros

10 – Tottenham (ING): 587,3 milhões de euros

11 – Borussia Dortmund (ALE): 560,3 milhões de euros

12 – Juventus (ITA): 555,3 milhões de euros

13 – Inter de Milão (ITA): 528,9 milhões de euros

14 – Arsenal (ING): 521 milhões de euros

15 – Leicester (ING): 514 milhões de euros

16 – Napoli (ITA): 493,9 milhões de euros

17 – Milan (ITA): 480,1 milhões de euros

18 – RB Leipzig (ALE): 465,6 milhões de euros

19 – Everton (ING): 447,8 milhões de euros

20 – Bayer Leverkusen (ALE): 434,5 milhões de euros

21 – Aston Villa (ING): 433,5 milhões de euros

22 – Sevilla (ESP): 411,9 milhões de euros

23 – Real Sociedad (ESP): 387,4 milhões de euros

24 – Atalanta (ITA): 384,9 milhões de euros

25 – Villarreal (ESP): 382,5 milhões de euros

26 – Roma (ITA): 369,4 milhões de euros

27 – Wolverhampton (ING): 352 milhões de euros

28 – Monaco (FRA): 350,8 milhões de euros

29 – West Ham (ING): 348,8 milhões de euros

30 – Ajax (HOL): 345,3 milhões de euros

31 – Lyon (FRA): 344,1 milhões de euros

32- Valencia (ESP): 291,8 milhões de euros

33- Newcastle (ING): 290,9 milhões de euros

34 – Leeds United (ING): 288 milhões de euros

35 – Lazio (ITA): 266,3 milhões de euros

36 – Benfica (POR): 266 milhões de euros

37 – Southampton (ING): 265,8 milhões de euros

38 – Sporting (POR): 261,2 milhões de euros

39 – Crystal Palace (ING): 260 milhões de euros

40 – Porto (POR): 259,3 milhões de euros

41- Brighton (ING): 254,7 milhões de euros

42 – Olympique de Marselha (FRA): 252,6 milhões de euros

43 – Nice (FRA): 249,6 milhões de euros

44 – Lille (FRA): 243,3 milhões de euros

45 – Betis (ESP): 243,1 milhões de euros

46 – Fiorentina (ITA): 237 milhões de euros

47 – Wolfsburg (ALE): 236,5 milhões de euros

48 – Sassuolo (ITA): 233,1 milhões de euros

49 – Brentford (ING): 230,9 milhões de euros

50 – Rennes (FRA): 224,4 milhões de euros