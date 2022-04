Palmeiras reverte vantagem do São Paulo, faz 4 a 0 e é campeão paulista

É o quinto título do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira, que assumiu o clube no fim de outubro de 2020. Antes, ele havia vencido duas vezes a Libertadores, nas temporadas 2020 e 2021, a Copa do Brasil de 2020 e a Recopa Sul-Americana neste ano.

A nova conquista foi celebrada pelos mais de 30 mil torcedores presentes no estádio — foram 31.836 pagantes —, sendo que uma parcela acompanhou o clássico por um telão, pois não havia visão do campo em função da montagem do palco para o show de Maroon 5 na próxima terça-feira.

Na sua campanha vitoriosa no Paulistão, o Palmeiras teve a melhor campanha da primeira fase, líder do Grupo A com 30 pontos em 12 jogos. Depois, passou por Ituano, nas quartas de final, e Red Bull Bragantino, nas semifinais. O time também teve a melhor defesa da competição, com apenas 7 gols sofridos em 16 jogos.

Com o triunfo deste domingo, o Palmeiras faturou o 24º título paulista da sua história, agora com 2 a mais do que o São Paulo e a 6 do Corinthians, o maior vencedor do torneio. E ampliou o equilíbrio nos números do Choque-Rei. São 112 vitórias do alviverde contra 113 do tricolor, além de 110 empates no clássico.

O Palmeiras também se vingou da derrota na decisão do Paulistão de 2021, embora já tivesse vencido o mata-mata anterior entre os clubes, nas quartas de final da Libertadores do ano passado.

Depois de falhar na busca pelo seu primeiro bicampeonato estadual desde 1992, o São Paulo precisará demonstrar que segue no processo de evolução após o decepcionante 13º lugar no Brasileirão do ano passado.

Após vivenciarem novos capítulos da rivalidade local, os clubes agora voltam suas atenções para as competições nacionais — Brasileirão e Copa do Brasil —, além dos torneios continentais. Na quarta-feira, o Palmeiras vai estrear na Libertadores diante do Deportivo Táchira, na Venezuela. No dia seguinte, no Peru, o São Paulo terá pela frente o Ayacucho, pela Copa Sul-Americana.