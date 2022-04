Parlamentares do Acre estão em topo de ranking de gastos com publicidade em 2021, diz R7

Ao todo, R$ 44,6 mil mensais estão à disposição de cada deputado local

Estado com o valor de cota parlamentar mais elevado, deputados federais pelo Acre, tem à sua disposição R$ 44,6 mil mensais para gastos com publicidade. O dado é do R7, que traz o ranking de gastos dos deputados federais no período de pandemia. Os parlamentares do Distrito Federal têm o menor valor, de R$ 30,8 mil. A capital federal abriga o Congresso.

De acordo com dados da publicação, a deputada Mara Rocha (MDB-AC) está no topo do ranking. O R7 afirma que, além de ser a que mais gastou com publicidade em 2021, ela está em segundo lugar no ranking dos deputados que mais utilizaram a cota.

“Em 2021, ela utilizou R$ 423,4 mil com publicidade. Esse valor corresponde a 79,2% do total da cota parlamentar que a deputada gastou no ano passado (R$ 534,9 mil). Em anos anteriores, a deputada usou menos recursos para divulgar o seu trabalho: R$ 341 mil em 2020 e R$ 265,2 mil em 2019”, diz um trecho da publicação.

Além de Mara, quem aparece entre os parlamentares que mais gastaram com divulgação no ano passado é Jéssica Sales (MDB-AC): o R7 afirma que Jéssica pagou R$ 421,4 mil para anunciar as suas atividades, 78,9% do valor da cota parlamentar que ela usou em 2021 (R$ 533,9 mil). Em 2020 e 2019, as despesas dela com a publicidade do seu trabalho tinham sido menores: R$ 305,9 mil e R$ 245,4 mil, respectivamente.

Outros deputados da bancada acreana não foram citados pela reportagem e não figuram entre os com maior gasto. O R7 procurou os cinco deputados que mais gastaram os recursos com publicidade no ano passado. Até a publicação, Mara Rocha e Jéssica Sales não haviam se posicionado. No caso de Sales, a assessoria disse que ela não estava disponível para responder por estar em tratamento de saúde.

