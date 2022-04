Paróquia de Brasileia anuncia programação para Semana Santa, que acontece de 10 a 17 de abril

A Paróquia de Brasileia divulgou nesta sexta-feira (08), a programação da Semana Santa deste ano, com as celebrações que serão presididas pelo Padre Robson Eudes na Paróquia de Nossa Senhora das Dores, sede da Igreja Católica no município.

Após dois anos sem as tradicionais celebrações e procissões, devido ao distanciamento social causado pela pandemia do Covid-19, os fiéis poderão voltar vivenciar esse momento que celebra a morte e ressurreição de Cristo.

A programação tem início no domingo (10), com a celebração do Domingo de Ramos. Onde os fiéis se concentrarão na praça Hugo Poli ás 6h30min e sairão em procissão até a Paróquia onde será celebrada a Santa Missa de Ramos ás 07h00 e ás 19h.

Na quarta-feira(13), o Pároco Pe. Robson realiza confissões dos fiéis das 9h às 12h.

Na Quinta-feira Santa (14), dando início ao Tríduo Pascal, o Padre Robson vai celebrar a Missa da Ceia do Senhor, às 19h, para fazer memória ao momento em que o Senhor se entregou sacramentalmente por meio do Pão e Vinho, na Eucaristia, e deixou o Seu testemunho de entrega por meio do lava-pés.

Já Sexta-feira Santa (15), O Padre Robson Eudes presidiará a cerimônia da Liturgia da Paixão, em referência à paixão e morte de Jesus, com início às 15h.

No Sábado Santo, popularmente chamado de Sábado de Aleluia, (16), será celebrada a solene Vigília Pascal, a partir das 20h. Nesse momento, a Igreja vivencia com profundidade os mistérios da Paixão, Morte, Ressurreição e passa a noite em oração, celebrando a Ressurreição de Jesus.

E no Domingo de Páscoa (17), a Missa de Páscoa para celebrar o momento a vitória de Cristo sobre a morte será ás 19h.

Embora no Acre a flexibilização dos protocolos de enfrentamento a pandemia permitam a ocupação total dos templos e a liberação do uso de máscaras, a Paróquia de Brasileia orienta que os fiéis que participarem das celebrações não descuidem dos cuidados sanitários de prevenção a covid-19.

Confira a programação completa da Semana Santa na Paróquia Nossa Senhora das Dores de Brasileia:

Dia 10 – Missa de Ramos: procissão saindo da praça Hugo Poli as 6h30min, da manhã. Missa às 19h.

Dia 13 – Confissões das 9h às 12h.

Dia 14 -Missa da ceia do Senhor às 19h.

Dia 15 -Celebração da Paixão do Senhor as 15h.

Dia 16 -Vigília pascal as 20h

Dia 17 -Missa da Páscoa do Senhor somente a noite às 19h. Obs: Pela manhã não vai haver