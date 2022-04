Partido de Marina no AC diz que não apoia Lula: ‘Não esquecemos o que fez em 2014’

Depois da ex-senadora acreana Marina Silva faltar ao evento da Rede Sustentabilidade de apoio ao pré-candidato à presidência da República pelo PT, Luís Inácio Lula da Silva, o presidente da sigla de Marina no Acre, Flanklin Ingma, deixou claro que o partido, pelo menos aqui no estado não estará no palanque de Lula nas eleições de outubro deste ano.

Nas suas redes sociais, Franklin deixou clara a mágoa que o partido tem do ex-presidente sobre as eleições de 2014, onde acusa o PT de ter desconstruído a imagem de Marina e o responsabilizando de ter eleito Bolsonaro.

“Não Lula, a Rede não estará contigo no primeiro turno presidencial. Prefiro não esquecer o que você fez conosco em 2014. Ao inaugurar a era das fake news e desconstruir Marina, você e seu partido pariram essa aberração política chamada Bolsonaro. Não seremos nunca um puxadinho do PT -como muitos dizem-, não lamberemos suas botas ou o chão que pisam, seremos sempre uma voz crítica aos desmandos daqueles que pensam que podem tudo. Nossa ética, coerência e honestidade não estão à venda. Em um eventual segundo turno contra Bolsonaro, votaremos com a democracia, mesmo que essa seja representada por Lula. A democracia é tida por um alto preço, não acham?”, escreveu.

Ao contrário de que diz Flankin, nacionalmente o partido Rede Sustentabilidade anunciou nesta quinta-feira (28) apoio formal à candidatura de Lula à Presidência em evento realizado em Brasília. Durante o evento, lideranças do partido disseram que o anúncio representa a “maioria” da sigla. Filiados poderão apoiar outros candidatos.