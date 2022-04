‘Passaporte da Vacina’ será obrigatório para entrada na ExpoAcre: “Garantir a segurança de todos”

A organização 47ª edição da ExpoAcre decidiu acatar uma proposta do Ministério Público do Acre e vai exigir o Passaporte da Vacinação na entrada do público no Parque de Exposições Wildy Viana.

A decisão ocorre após uma reunião realizada na sexta-feira (22), entre o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, acompanhado de membros do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), se reuniu com representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária no Acre, Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e Secretaria de Empreendedorismo e Turismo.

Dudé Lima, que organiza a feira junto com Júlio Cesar, o Roxinho, e Rômulo Grandidier, o estado se encontra na fase verde de classificação de risco da pandemia, o que permite a realização do evento de forma segura, mas mesmo assim, é necessário “discutir medidas que garantam a segurança de todos que forem à Expoacre”.

A 47ª edição da Expoacre será realizada entre os dias 30 de julho e 07 de agosto, em Rio Branco, contando com atrações nacionais, cavalgada e rodeio, entre outras atividades que devem movimentar grande número de pessoas a exemplo de edições anteriores.