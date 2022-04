Pastor e advogado: conheça o mais novo pré-candidato ao Governo do Acre em 2022

O entrevistado desta semana nos estúdios do ContilNet foi o advogado, pastor e pré-candidato ao Governo do Acre nas Eleições de 2022, Robson Aguiar.

Filiado ao Partido Social Cristão (PSC), o líder religioso diz que tem vasta experiência no setor público e defende que o Estado precisa ter como princípios principais a moralidade e a defesa da família.

“Me apresento como um pré-candidato que, além de defender os princípios fincados no cristianismo – como a moralidade e a família -, tem um perfil técnico, com experiência no setor público e dedicação aos interesses da sociedade. Precisamos tratar o Acre de forma séria”, argumentou.

Robson avaliou os outros pré-candidatos, a gestão do atual governador Gladson Cameli e tratou da formação de chapas dentro do PSC. Além disso, lançou, em primeira mão, o convite ao jornalista Antônio Klemer para disputar uma vaga no Senado Federal pelo partido.

Confira a entrevista na íntegra: