Luciana Alves, uma das mais requisitadas pregadoras no Brasil, vem pra vigília no Acre

A pastora Luciana Alves, de Manaus, cujo ministério começa a ganhar campo além das divisas do Amazonas, onde ela mora, vem trazer mensagem em um vigilhão que acontecerá no Acre, dia 30 de abril.

O evento, promovido pela igreja Batista Pentecostal, na Cidade do Povo, Ramal do Herculano, tem horário marcado pra iniciar: às 22h.

Esse é o segundo grande evento de 2022 realizado pela Batista Pentecostal, dirigida pelo pastor e empresário Matheus Almeida. Ele já trouxe dois profetas com carreia internacional, a missionária Zete e o pastor Júlio César Magalhães.

A vinda da pastora Luciana Alves, dia 30, é mais do calendário desse ano. Segundo Matheus, o ministério tem o objetivo de evangelizar Rio Branco, sobretudo na região do Cidade do Povo.