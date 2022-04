Paulo André é 2º no BBB, a vírgula que colocou na carreira de atleta

Nas próximas horas, nos próximos dias deste 2022, PA poderá repetir o gesto que guarda com carinho na mente desde a infância. E que não pode fazer nem no Pan de Lima, em 2019, nem nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ano passado. Nas duas importantes ocasiões, Carlos Camilo não acompanhou o filho nas competições. O pai de PA não foi convocado pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) para ser um dos treinadores da equipe nacional nas duas missões internacionais. O que magoou Paulo André. Nas Olimpíadas de Tóquio, o velocista chegou até às semifinais. Mas novamente sentiu falta do pai, que agora quer levar para os Jogos de Paris em 2024.

– Antes de sair de casa, eu pedi para o meu pai confiar em mim. A gente trabalha junto. Eu larguei uma carreira lá fora e pedi pra ele confiar em mim, porque eu ia conseguir. E eu tô na final do BBB. Eu tô muito grato por ter passado por tudo isso, tudo o que eu quero é que meu pai e minha mãe estejam orgulhosos de mim e que eu consiga voltar e recuperar o que eu deixei lá fora, que é o que eu sonho e que eu tenho certeza que eu vou conseguir: dar essa Olimpíada para o meu pai, que é o sonho dele. Eu botei uma vírgula, porque eu queria aceitar esse desafio, essa experiência, mas espero que eles estejam orgulhosos de mim, porque eu estou aqui por eles e principalmente pelo PAzinho – afirmou Paulo André em seus últimos dias na casa do Big Brother.

E aqui cabe uma explicação: Carlos Camilo, apesar de ser um dos principais velocistas brasileiros dos anos 1980, não chegou a defender o país em uma edição dos Jogos Olímpicos. Companheiro de pistas do consagrado Robson Caetano, ainda hoje recordista nacional dos 100m com o tempo de 10 segundos cravados, Camilo não realizou o sonho que o filho tornou realidade em 2021, no Japão, ao correr as Olimpíadas. E o pupilo não pode levar o pai nem sequer para torcer, afinal, em meio à pandemia, as restrições para não credenciados nos Jogos era total. Uma dor que PA não conseguiu superar.

Logo após Tóquio, porém, Paulo André seria recompensado com o nascimento do primeiro filho, Paulo André Júnior, ou, simplesmente, PAzinho. E é para ele também que toda trajetória no BBB foi dedicada.

Dar uma vida melhor ao primogênito sempre foi um dos argumentos para ele permanecer no reality ou em pé por horas e horas para ganhar disputas de resistência. Sem clube, desde que rompeu com o Pinheiros, Paulo André ainda teve suspenso o pagamento das últimas quatro parcelas da bolsa de R$ 1.850 mensais que recebia do governo federal durante a participação no programa da TV Globo.

No entanto, quando sair do BBB, Paulo André estará apto R$ 3.100 mensais do mesmo governo, após passar a categoria internacional para a categoria olímpica do Bolsa-Atleta federal. Ele também é patrocinado pela Nike e recebe bolsa do governo do Espírito Santo, estado onde o atleta nascido em São Paulo cresceu e ainda hoje treina.

Para cortar a bolsa depois de oito parcelas pagas, o governo entendeu que Paulo André não estava treinando como deveria ao entrar no programa, por mais que diariamente fosse possível vê-lo na academia ou saltando degraus de escada, como é fácil encontrar em vídeos que se tornaram virais na Internet. A partir de agora, porém, os compromissos comerciais vão definir os próximos passos de PA. Se serão rápidos, na pista, ou elegantes, como modelo publicitário, algo que ele já fez na carreira. Segundo quem cuida da carreira do atleta, o primeiro semestre de 2022 já não seria de competições para o velocista. Não estava no planejamento, antes mesmo do convite feito pelo BBB, em 2021, participar do Mundial indoor de atletismo, que ocorreu em março passado, em Belgrado, na Sérvia.