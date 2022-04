Pazuello se filia ao PL para disputar vaga na Câmara pelo Rio de Janeiro

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello se filiou ontem ao PL, atual partido do presidente Jair Bolsonaro (PL). O general irá disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro, segundo informações confirmadas ao UOL pela sigla e pela assessoria do ex-ministro.

A expectativa anterior era que Pazuello se filiasse ao PP, mesmo partido de Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil.

A ida ao PP era estudada desde que o ex-ministro — hoje assessor de Assuntos Estratégicos da Presidência — se aposentou do cargo de general da ativa do Exército, em fevereiro deste ano.

A aposentadoria ocorreu para que fosse possível a preparação da candidatura. A mudança de legenda teria ocorrido porque os deputados eleitos do PP se sentiram “ameaçados com a entrada do ex-ministro”, segundo a versão apresentada pela assessoria do ex-ministro ao UOL.

Ainda de acordo com a assessoria de Pazuello, a investida na disputa por uma das cadeiras da Câmara conta com “total apoio do presidente Jair Bolsonaro”.