Pedro Longo diz que senadores do Acre têm obrigação de encontrar soluções para situação da BR-364

Em sessão presencial desta quarta-feira (27) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Pedro Longo atribuiu a responsabilidade pela resolução dos problemas enfrentados na situação da BR-364 aos senadores eleitos pelo Acre.

“A responsabilidade sobre a garantia de recursos para essa BR tem nome e sobrenome. Temos três senadores eleitos pelo Acre. Um senador no Acre vale o mesmo que um senador de São Paulo. Essa é a única casa em que todos os Estados se igualam. Fico aqui me perguntando se uma BR como essa estivesse em outras unidades da federação, qual seria o movimento que os representantes desses Estados fariam?”, questionou o líder do Governo.

“Deixo aqui o meu apelo e cobrança. Os senadores Marcio Bittar, Mailza Gomes e Sérgio Petecão têm destinado tantas emendas, e onde estão as reivindicações sobre a BR-364? Precisam cobrar do Governo Federal uma solução o mais urgente possível”, continou.

Longo lamenta a dificuldade que os acreanos e as empresas de transporte intermunicipal enfrentam para trafegar pela rodovia.

“É insustentável essa situação. É claro que a bancada federal também pode e deve ajudar, mas precisamos nos movimentar nesse sentido e garantir uma estrutura de qualidade”, finalizou.

O deputado foi parabenizado em seu posicionamento pelos deputados Maria Antonia e Jonas Lima.