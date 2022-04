Pela 1ª vez no Pantanal, fotógrafo faz registros raros de onça predando capivara; veja vídeo

“A visita ao Pantanal marcou a minha vida. Depois de tudo que aconteceu nos últimos anos com as queimadas, agora, pude viver a exuberância do Pantanal. Isso tudo traz esperança e mais força para continuar. Esta experiência foi única, marcou a minha vida de uma forma extremamente positiva”, finalizou.

O que é o Onçafari?

Onçafari é uma Organização Não Governamental (ONG), que atua basicamente em seis frentes de trabalho: Ecoturismo, Ciência, Reintrodução, Social, Educação e Florestas. A experiência que João Pedro vivenciou faz parte da frente de Ecoturismo da instituição.

Uma das principais ações do Onçafari é habituar animais, como a onça-pintada e o lobo-guará, à presença de veículos. “À medida que os animais se acostumam com a presença dos carros de safári, deixam de encará-los como uma ameaça e ficam mais à vontade, o que facilita o desenvolvimento do ecoturismo na região”, detalharam em uma carta de apresentação no site da ONG.

Para a ONG, os encontros com os animais silvestres fazem com que a pessoas aprendam mais sobre as espécies, assim, envolvendo-se no processo de conservação da fauna pantaneira.

“Parte do trabalho de conscientização engloba palestras sobre essas espécies e outros animais que convivem no mesmo bioma. São aulas ministradas em escolas e universidades brasileiras e estrangeiras, assim como para os hóspedes que visitam o Onçafari”, expressam.

Fazer com que os animais não se sintam ameaçados pelos visitantes, faz parte da prática de habituação, utilizada pela ONG. “A habituação é uma técnica importada da África do Sul, utilizada há décadas no ecoturismo da região. Trata-se de uma interação neutra entre ser humano e animal, na qual a aproximação não gera nem malefícios nem benefícios”, explica a instituição.