Perfumes bons, baratos e com ‘cheiro de riqueza’

Se você acha que para se sentir dessa última forma será preciso desembolsar um quantia significativa adquirindo fragrâncias luxuosas e importadas, saiba que você está enganado. Claro, muitos perfumes com glamour são raros e caros, mas também é possível encontrar fragrâncias boas e baratas e com aroma de riqueza. Veja a lista a seguir.

Femininos

Sweet Hope (La Rive)

Segundo o especialista, Junior Barreiros, é um perfume considerado feminino, mas que muitos homens também utilizam. É uma fragrância que lembra o clássico Hypnotic Poison, da Dior, não só no aroma, mas também na embalagem. Fixa em torno de 6 horas, porém a sua projeção é mais contida.

As notas de topo são Coco, Ameixa e Damasco, as notas de coração são Pau-Rosa, Alcarávia, Tuberosa, Jasmim, Lírio-do-Vale e Rosa e as notas de fundo são Amêndoa, Baunilha, Sândalo e Almíscar.

Cuté Woman (La Rive)

Esse perfume feminino se assemelha ao Chloé. Cuté é um dos perfumes da marca La Rive com o maior poder de fixação, podendo chegar até 7 horas.

As notas de topo são Yuzu, Malva-Rosa e Groselha Preta, as notas de coração são Rosa, Íris, Lírio e Madressilva e as notas de fundo são Almíscar, Cedro e Sândalo.

Masculinos

Frescor Extremo Nº2 (Victorio & Lucchino)

O que chama a atenção nesse perfume é o seu custo-benefício, pois apresenta uma embalagem de 150 ml. Mesmo não tendo uma alta projeção ou fixação, vale a pena pela quantidade. O aroma lembra Pour Homme II da Gucci, que foi descontinuado.

As notas de topo são Limão, Bergamota e Maçã, as notas de coração são Folha de Violeta, Notas Oceânicas e Tomilho e as notas de fundo são Fava Tonka, Cedro do Texas e Âmbar.

Cuba Gold (Cuba Paris)

Em uma embalagem única, que imita o formato de um charuto, o a fragrância é uma amadeirada agradável.

As notas de topo são Pimenta Rosa e Toranja, as notas de coração são Lavanda e Vetiver e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar e Fava Tonka.