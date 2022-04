Perigo na Copacabana: Veículo avança preferencial e colide contra caminhão de pequeno porte

Na noite dessa sexta-feira (22), uma caminhonete avançou a preferencial e colidiu contra um pequeno caminhão na Av. Copacabana, próximo ao DETRAN de Cruzeiro do Sul.

As imagens mostram exatamente o momento em que o veículo, que descia na ladeira ao lado do Detran, avançou e bateu no pequeno caminhão, que acabou virando com o impacto.

Segundo informações, nenhum dos condutores sofreram lesões graves. A Polícia Militar esteve no local para registro de ocorrência.

