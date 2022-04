Personal Eduardo Alves posta foto simbólica após alta da mulher

Eduardo Alves postou uma foto ao lado de sua mulher, Sandra Mara Fernandes, após ela receber alta da clínica que ficou internada depois de ter relações sexuais com o morador de rua Givaldo Alves.

A foto do personal trainer abraçando a esposa, além de uma legenda forte, reforçou a união e segurança que um tem no outro, mesmo em seguida de um período turbulento. “A aliança do casal é o maior vínculo de união deixado por Deus, pois transpõe os obstáculos que surgem na caminhada”, escreveu homem no início do texto.