Pescadores fisgam peixe de 1,70 m e quase 60 kg: ‘o parrudão foi nosso troféu’; veja vídeo

Rony conversou com o g1 sobre o feito que foi cheio de adrenalina e emoção. A pescaria começou ainda no início do dia, os pescadores desceram o rio na busca dos “parrudões” – como chamam os peixes gigantes -, mas foi só no fim do dia, quando parecia que nada mais ia movimentar o anzol, que o pintado gigante deu as boas vindas.