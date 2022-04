Pescadores fisgam peixe gigante no Igarapé São Francisco, em Rio Branco

Dois pescadores tiraram a sorte grande nesta quarta-feira (6). Os homens estavam pescando no Igarapé São Francisco, em Rio Branco, quando fisgaram um peixe do tipo pirarara, espécie que pode atingir até 1,5 metro de cumprimento e pesara até 60 quilos. As imagens foram divulgadas pelo fotógrafo James Pequeno.

O pirara é um peixe de couro e sua coloração é cinza-escuro nas costas e branca na parte de baixo, assim como um tubarão. Onívoro e noturno, come praticamente tudo que encontra no fundo dos rios, entre outros peixes, incluindo a piranha, que, além do pirara, só tem como pedradores conhecidos a onça-pintada e o jacaré.