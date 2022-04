PF, PM e Civil apreendem quase 50kg de drogas entre cocaína e maconha dentro de taxi

Nesta quarta-feira, 27, durante mais uma Operação Hórus do programa V. I. G. I. A., em ação integrada entre as forças de segurança pública, a Polícia Federal juntamente com as polícias militar, civil e penal apreenderam 47,95 quilos de drogas no município de Cruzeiro do Sul-AC.



No deslocamento para o cumprimento de diligências no município de Cruzeiro do Sul, as equipes policiais abordaram um taxi, VW Voyage, cor prata. No momento da abordagem, o motorista do veículo abriu a porta e empreendeu fuga para uma região de mata nas proximidades do Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul. Ao abrir o porta malas do veículo, foi encontrado um saco com entorpecentes.



Foram apreendidos 32,6 kg de pasta base de cocaína e 15,35 kg de maconha, totalizando 47,95 kg de entorpecentes.

As equipes policiais realizaram buscas no local com a intenção de localizar o condutor do veículo, mas ainda não foi possível localiza-lo.