Pogba vira desfalque até fim da temporada e não deve jogar mais pelo Manchester United

– É muito improvável que ele volte a jogar até o final da temporada. O médico me disse que levará quatro semanas, no mínimo, para ele se recuperar e, como o último jogo é no final de maio, não acho muito provável que ele consiga jogar novamente – declarou o técnico Ralf Rangnick.

Pogba tem vínculo com o Manchester United somente até o fim de junho deste ano. Não há qualquer indício de que o meio-campista, de 29 anos, estenderá o contrato com a equipe inglesa por mais tempo.