Polícia apreende quase 2 toneladas de maconha na fronteira com Paraguai

O veículo, que tinha a maior parte da droga apreendida no fim de semana, foi parado em um bloqueio montado na rodovia e o nervosismo do condutor que fez com que os policiais desconfiassem do tráfico.

Ao todo foram apreendidos 1.797 tabletes de maconha, que após pesagem totalizaram 1.597 quilos da droga. O motorista, que disse ter pegado o veículo em Ponta Porã para levar para Dourados, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

A outra apreensão, de 232 quilos de maconha, ocorreu no domingo (17), em Laguna Carapã. Segundo o DOF, a droga foi localizada pelos policiais em meio a uma plantação de milho, na zona rural do município.