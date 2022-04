Polícia Civil apreende adolescente autor de homicídio em Sena Madureira

Ao final da tarde da última quarta-feira, 27, a Polícia Civil em Sena Madureira apreendeu adolescente K. N. S. de 17 anos, investigado pelo cometimento do crime de homicídio da vitima Kailane Ferreira Liberalino, de 18 anos, que veio a óbito após ser atingida por disparos de arma de fogo.

O crime ocorreu em 23 de março de 2022 quando a vitima foi atingida por disparos de arma de fogo dentro de uma residência localizada no bairro Cafezal.

A partir dessa informação, a Polícia Civil deu inicio as investigações e identificou o autor do delito. A investigação também colheu elementos de provas contundentes e indeléveis o que possibilitou a expedição de mandado judicial em desfavor do mesmo.

Após sua apreensão, o investigado foi conduzido a Delegacia Geral do município e em seguida colocado à disposição do Instituto Socioeducativo (ISE) para as devidas providencias.