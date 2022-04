Polícia Civil prende investigado por roubos e recupera produtos em Cruzeiro do Sul

A Policia Civil em Cruzeiro do Sul intensificou suas ações de combate à criminalidade e como resultado dessas ações prendeu várias pessoas e recuperou produtos que foram subtraídos das vítimas.

No decorrer dessa semana a Polícia civil recuperou uma motocicleta que havia sido roubada no o último domingo (24). O Núcleo de Combate aos Crimes contra o Patrimônio (NEPATRI) avançou com as investigações e informações que levaram a localização da motocicleta Honda Titan, de cor preta, na tarde desta quinta feira (28). O suspeito também foi identificado e o próximo passo será a efetivação de sua prisão.

O NEPATRI, Núcleo da Polícia Civil é responsável pelo combate aos crimes contra o patrimônio, realizou nesta semana a prisão de autor de roubo e furtos. É mais um autor de crimes colocado à disposição da Justiça que, após representação à justiça expediu Mandado de Prisão de Preventiva em desfavor de R.C.M, 34 anos, investigado pela pratica de roubo a uma loja de cosméticos, no centro da cidade, semanas atrás.

Também no decorrer dessa semana a Polícia Civil recuperou vários equipamentos de informática que haviam sido furtados de prédio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, onde funciona o setor de regularização de terras do Município.

Equipamentos de informática, televisores, e outros equipamentos de alto valor agregado estão sendo restituídos ao Órgão Público. Parte dos objetos furtados foi localizada em antigo prédio Fórum. Local que hoje é usado por usuários de drogas e como base de apoio ao crime O Núcleo de Combate aos Crimes contra o Patrimônio (NEPATRI), continua com as investigações.

A Polícia Civil do Acre vem intensificando suas ações de combate a criminalidade em todas as regionais no sentido de colaborar com a baixa dos índices criminais e na responsabilização dos autores dos delitos.