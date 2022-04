Polícia no AC prende médico acusado de violentar esposa e dar bebida alcoólica ao filho de 7 anos

Foi preso na madrugada de sábado (23) pela Polícia Civil o médico C.P.B, de 40 anos, acusado de violência doméstica. O fato foi registrado no município de Acrelândia, no interior do Acre.

Essa é a segunda vez, em menos de 5 meses, que o agressor é preso por violentar fisicamente a própria esposa, de acordo com a polícia.

C.P.B também responde a pelo menos cinco processos em Plácido de Castro e Rio Branco, pelos crimes de lesão corporal, ameaça, periclitação da vida, e por ter fornecido álcool ao filho de 7 anos.

Ele encontra-se preso em Acrelândia por força de mandado de prisão preventiva.

Quando o acusado começou a agredir a esposa, a criança saiu pelas ruas pedindo ajuda e foi conduzida por populares até ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP). Chegando ao local, foi atendida pelo policial plantonista, que acionou os companheiros da Polícia Militar. O agressor foi detido minutos após o registro da ocorrência.