Em comunicado, a Polícia Federal informa que nas Unidades do Acre não haverá expediente na quinta-feira (21), em decorrência do feriado de Tiradentes, e na sexta-feira (22), pelo ponto facultativo estabelecido pela portaria M.E nº 3.413/2022.

O comunicado informa ainda que o serviço de plantão policial funcionará normalmente, disponibilizando o telefone para contato (68) 3212-1229. As atividades retornam na segunda-feira (25).