Polícia Rodoviária Federal divulga resultados da Operação Tiradentes 2022 no Acre; confira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou os resultados da Operação Tiradentes 2022, realizada no Acre, entre os dias 21 e 24 de abril, em decorrência do feriado e ponto facultativo do dia 21 e 22, respectivamente.

A Operação contou com o aumento do efetivo policial e da fiscalização das rodovias para garantir a segurança de todos durante o feriado nacional, que, segundo informações da PRF, historicamente são períodos com maior fluxo de veículos.

No estado do Acre, durante os quatro dias da operação foram fiscalizadas 555 pessoas e 354 veículos na abordagem, além de 288 testes de alcoolemia (bafômetro). Foi apreendido 33 kg de drogas escondidas em um veículo, aproximadamente no km 167 da BR-364.