Polícia Rodoviária Federal no Acre reforça efetivo para Operação Semana Santa 2022

A Operação Semana Santa 2022, da Polícia Rodoviária Federal, tem início na quinta-feira (14) e encerra no domingo de Páscoa (17), em todas as unidades federativas. Os horários devem variar de acordo com cada estado, para adaptar às características da movimentação nas rodovias.

A operação tem como objetivo promover a segurança viária nos deslocamentos pelas rodovias federais e reforçar o patrulhamento em decorrência do feriado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC).

Outro objetivo da Operação nesta semana, é combater a mistura de álcool e direção, que segundo a PRF, está entre as principais causas de acidentes de trânsito, bem como o uso de cinto de segurança e o uso do celular ao volante.