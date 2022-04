Policial perde controle do carro e se envolve em grave acidente com veículo do Governo, em Rio Branco

O policial civil Demóstenes dos Santos, de 55 anos, se envolveu em um grave acidente de trânsito, na tarde desta quarta-feira (6), na Avenida Sobral, no bairro Aeroporto Velho, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. No mesmo acidente, Antônio Laudemir Pinto Oliveira, de 51 anos, quebrou a perna esquerda e um outro motociclista ficou com várias escoriações pelo corpo.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Demóstenes seguia sentindo centro-bairro na Avenida Sobral, em um carro modelo Toro, quando acabou perdendo o controle nas proximidades da pracinha da Semsur e invadiu contramão, batendo na lateral de uma caminhonete modelo Triton, de propriedade do Governo do Estado do Acre.

Após bater na caminhonete, o carro do policial civil seguiu ainda na contramão e bateu de frente com duas motocicletas, uma modelo Titan de cor prata e placa MZW-9919, e outra modelo Yamaha XTZ, de cor azul e placa MWO-7B31. O policial civil ficou ferido e o motociclista Antônio Laudemir quebrou a perna esquerda. Já o outro motoqueiro ficou com escoriações pelo corpo e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias de suporte básico, que conduziram Demóstenes e Antônio Laudemir ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito esteve no local e área foi isolada para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos periciais, os veículos foram recolhidos do local e a pista foi liberada.