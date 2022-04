Pool party do Luís Eduardo Barbosa Holanda e mais aniversariantes na coluna da Márcia Abreu

Haskell Cosmética Natural

Totalmente redesenhada, a Haskell Cosméticos continua inovando. E, sustentabilidade e novas fórmulas são palavras de ordem da marca que vem conquistando cada vez mais o mercado.

*Agora, seus produtos se tornaram 100% livres de conservantes, são mais vegetalizados com redução de 85% dos corantes, além da marca investir na logística, da sustentabilidade, também, quanto ao impacto ambiental. Show de bola! Click do empresário Mário Jorge com novas embalagens sustentáveis, modernas, personalizadas e funcionais da Haskell.

Parabéns com muiiiitos vivas à jornalista Maira Martinello Moura, empresária Lidiane Moraes, fisioterapeuta Hélio Aragão Filho e colunista social Giuliana Evangelista, aniversariante da segunda, 25. Felicitações!

Foi emocionante a vibração do casal Ricardo Dantas e Adriana Souza na torcida e vitória do filho Matheus, que levou a medalha de ouro, no 1º Campeonato Estadual de Taekwondo. Parabéns!

Parabéns à linda Amanda Lamas, que na sexta, 22, celebrou seu aniversário em família.

BDAY LUÍS EDUARDO

No feriado de Tiradentes, teen Luís Eduardo Barbosa Holanda, filho do casal Siberman e Mariane Holanda, reuniu sua legião de amigos em comemoração ao seu aniversário, em uma pool party sensacional com torneio de futebol na sede da Ampac. A tônica da tarde ficou por conta da diversão, vibração e animação da garotada e o buffet a cargo de Silvia Montenegro. Confiram alguns flashes.

DINNER

Parabéns à empresária Sylvia Moura, que comemorou idade nova na coluna da Márcia Abreu dia 21, no Royal Restaurante, onde é habitué, para receber seus convivas e familiares e com muitos brindes celebrar a chegada do novo ciclo. Meus parabéns com votos de felicidades e sucesso sempre!

FEIRA GIFTTALENTOS

Neste sábado, 30, às 16h, com entrada franca, o lago do Amor será palco da 1ª edição da Feira Gifttalentos de Arte e Cultura, que une arte, moda, gastronomia, decoração, veganismo, música e diversão.

*Segmentos da gastronomia, artes visuais, moda, literário, fotográfico, espaço kids, e, ainda, as atrações musicais dos artistas, abaixo, fazem parte do evento e vão agitar o público presente.