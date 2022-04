Por volta às urnas nas Eleições 2022, Jorge Viana é destaque no Metrópoles

O site Metrópoles destacou o ex-senador acreano Jorge Viana em uma reportagem sobre os ‘caciques’ da política brasileira que tentam, nas Eleições 2022, uma volta ao poder. “Diversos políticos tradicionais que estão sem mandato ao menos desde 2018 tentarão voltar à cena nas eleições de outubro. Parte desses antigos caciques foi tragada pela onda antissistema que tomou as urnas”, diz trecho do material.

De acordo com a publicação, ainda não se sabe se Jorge Viana vem ao Governo do Acre ou Senado da República. Mas sua participação é tida como certa. “O ex-senador Jorge Viana (PT-AC) avalia se disputa o governo do Acre ou uma vaga ao Senado”, diz a publicação.

Vários políticos de várias cidades brasileiras fazem parte do material.

