Prefeita Fernanda Hassem solicita e DNIT anuncia obras nas Avenidas Dr Manoel Marinho Montes e Rui Lino em Brasileia

Ouvindo a comunidade em geral( comerciantes, taxistas, mototaxistas e moradores), a Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem solicitou ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), no Acre. Melhorias na infraestrutura das maiores avenidas da cidade, Dr Manoel Marinho Montes e Rui Lino de responsabilidade do governo Federal.

Com isso o órgão anunciou que vai realizar já partir do início do mês de maio os serviços de obras nas duas principais avenidas do município solicitada. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira,22, pelo Secretário municipal de obras Sgt. Lima.

A obra que tem aproximadamente 2 km de extensão é importante por que tem o principal tráfego dentro da cidade e dar acesso a rodovia interoceânica até o Peru. A previsão que os serviços de tapa buracos feito pelo DNIT nas avenidas Marinho Monte e Rui Lino sejam concluídos até o final do mês de maio deste ano.

Avenida Dr Manoel Marinho Montes em Brasileia já foi palco de reivindicações do Movimento S.O.S Marinho Montes criado há seis anos e que realizou grandes manifestações no local e até fechou a época a BR 317 Estrada do Pacífico sentido Brasileia/Assis Brasil por melhorias e recapeamento da avenida.