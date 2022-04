Prefeitura de Brasiléia realiza Ação Páscoa no Bairro

A prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria de Assistência Social promoveu na tarde de terça-feira, 12, Ação “Páscoa no Bairro”.

A atividade aconteceu na comunidade do Nazaré, e a ação foi recheada de alegria e diversão às crianças do bairro. Na oportunidade foi realizado momento lúdico com as crianças através do programa Criança Feliz, onde houve distribuição de ovos de Páscoa às crianças do bairro.

Dona Francisca Elizangela, moradora do bairro Nazaré, destaca a importância da atividade para as crianças do bairro. “Essa ação é muito importante para as nossas crianças, elas ficaram muito felizes com as brincadeiras. Quero agradecer a nossa prefeita por proporcionar alegria e diversão para nossas crianças”.

O presidente do bairro Nazaré, Paulo Cavalcante fala a respeito da ação de Páscoa. “Quero agradecer a prefeita Fernanda Hassem pelo respeito e carinho com as famílias e às nossas crianças. Quando chega uma ação desse tipo em nosso bairro eu me sinto feliz por isso”, afirmou Paulo.

A prefeita Fernanda Hassem participou da ação no bairro 8 de Março. “É mais uma edição da prefeitura nos bairros, estamos às vésperas da Páscoa e estamos visitando as escolas e bairros da nossa querida Brasiéia, agradeço a toda equipe envolvida nessas ações nos bairros, aqui no Nazaré eu me sinto em casa, eu conheço as pessoas por nome, eu frequento a comunidade desde o meu mandato de vereadora e para cá temos muitos projetos e ações importantes a serem realizadas”, disse a Prefeita.