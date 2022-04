Prefeitura de Brasileia realiza I edição do Sabad’Arte na Praça Hugo Poli

A prefeitura de Brasileia, através da Secretaria de Cultura, realizou neste sábado (23) na praça Hugo Poli a I edição do Sabad’Arte, com várias opções de lazer e atrações culturais.

O objetivo da gestão é ocupar os espaços públicos com cultura e arte, afim de proporcionar a população mais opção de lazer e ainda movimentar a economia com a venda de alimentos e artesanato.

O evento contou com a apresentação de danças, teatro, capoeira, recreação, batalhas de Mc’s, intervenção de grafite, torneio de patins e skate, amistoso de Voleibol feminino entre as equipes de Brasileia e Cobija, rodada do campeonato inter-bairros e ainda apresentação do Pagode Brasil.

Para a artesã Francisca Dantas, que trabalha com a confecção de produtos para crianças, o evento é uma oportunidade para expor seu trabalho e melhorar a renda familiar. “Hoje tivemos a oportunidade de expor o nosso trabalho e vender um pouco mais. Eu agradeço a Prefeitura de Brasileia pela oportunidade”, disse.

A banda Pagode Brasil marcou presença na primeira edição do Sabad’Arte. O vocalista Carlão Oliveira falou a respeito da participação no evento. “Para nós do Pagode Brasil é uma satisfação muito grande participar desse evento, porque representamos a arte e cultura local, e esse é o momento de mostrar o nosso trabalho e levar a diversão e alegria para as pessoas”, falou.

O Graduado Esquilo, coordenador do projeto “Mais Oportunidades”, desenvolvido pelo grupo Axé Capoeira, destaca o trabalho prestado a comunidade. “Primeiramente quero agradecer a prefeitura de Brasileia por essa iniciativa que visa reunir os segmentos culturais do nosso município. O grupo Axé Capoeira desde o ano de 2015 vem prestando um trabalho a comunidade e temos hoje um núcleo ativo no bairro Leonardo Barbosa onde conta com 35 alunos onde trabalhamos principalmente com a inclusão social”, destacou.

O vereador Jurandir Queiroz enfatiza importância do evento para manter vivo o centro da cidade e aquecer a economia. “Quero parabenizar a prefeita Fernanda Hassem, pela grandeza de compreender que o centro precisa continuar vivo com políticas públicas voltada também para arte e a cultura. Esse evento proporciona bem-estar às famílias que vem para a praça, além de aquecer nossa economia local”, enfatizou.

A Prefeita, Fernanda Hassem, também prestigiou a programação.

“Quero agradecer de coração todos aos fazedores de cultura que fizeram esse evento acontecer, agradecer a equipe da prefeitura de Brasileia que há dias vem planejando essa ação, minha gratidão e respeito a todos. Hoje é o início do resgate de todo esse tempo que arte e a cultura ficou parada em virtude da pandemia. Estamos planejando diversas ações na área cultural”, afirmou, prefeita Fernanda Hassem.

Veja fotos: