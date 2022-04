Prefeitura de Rio Branco realiza mutirão de vacinação contra influenza neste sábado; Confira

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza neste sábado (30) um mutirão de vacinação contra influenza (gripe) em diversos pontos da capital e em Uraps.

A campanha de vacinação contra influenza iniciou no dia 4 de abril, com a vacinação de idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde, mas com o mutirão deste sábado, a Prefeitura pretende avançar na imunização da população, disponibilizando, também, para crianças menores de 5 anos, gravidas e puérperas, profissionais de segurança, professores, e pessoas com doenças crônicas.

Além destes, também fazem parte do atual grupo de vacinação: caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, população privada de liberdade, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, trabalhadores portuários, forças de salvamento e funcionários do sistema de privação de liberdade.

Em Rio Branco, as Uraps que abrem neste sábado, das 8h às 17h, para vacinação contra influenza são:

Urap Eduardo Assmar

Urap Rozangela Pimentel

Urap São Francisco

Urap Hidalgo de Lima

Urap Vila Ivonete

Urap Ary Rodrigues

Urap Maria Barroso

Urap Cláudia Vitorino

Policlínica Barral y Barral

Urap Roney Meireles

Outros pontos da cidade também estarão com vacinação contra influenza:

Urap Valzeia Valdez (08h às 13h)

Urap Bacurau (08h às 13h)

Shopping Aquiri (08h às 17h)

Via Verde Shopping (10h às 20h)

USF Francisco Eduardo Paiva – Rui Lino (08h às 17h)

USF Manoel Bezerra – Cidade do Povo (08h às 17h)