Prefeitura de Tarauacá abre processo seletivo com salário de até R$ 8 mil

A Prefeitura de Tarauacá, do estado do Acre, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu seu novo Processo Seletivo que visa a contratação de vários profissionais em caráter temporário.

Caso sejam contratados, os profissionais deverão exercer uma carga horária de 40 horas semanais. A remuneração mensal para o cargo é de R$ 8.000,00 até 1.212,00.

CARGOS:

Médico – Clínico Geral;

Médico – Psiquiatra ou médico com formação em saúde mental;

Enfermeiro;

Farmacêutico;

Educador físico;

Biomédico;

Nutricionista;

Psicólogo;

Assistente Social;

Técnico em Enfermagem;

Auxiliar de Saúde Bucal.

Procedimentos para participação

As inscrições serão realizada no período de 25.04.2022 a 29.04.2022, no horário das 8h às 12h e das 14h as 17h, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Av. Justiniano de Serpa, nº 129, Centro, no Município de Tarauacá.

O formulário de inscrição estará disponível no endereço mencionado no item e em anexo neste edital.

Mais informações podem ser obtidas no edital disponível no link AQUI.